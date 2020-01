Unions- und FDP-Abgeordnete: Klimaschutzmaßnahmen prüfen

dpa Berlin Eine Gruppe von Unions- und FDP-Bundestagsabgeordneten will sämtliche deutschen Klimaschutzmaßnahmen auf den Prüfstand stellen. „Dem Weltklima ist nicht geholfen, wenn wir in Deutschland effizient arbeitende Stahl- und Walzwerke, konventionelle Kraftwerke und Autoproduktionsstandorte schließen - und diese Produktion in andere Teile der Welt verlagern, wo es weniger strenge Umweltauflagen gibt“, heißt es nach Informationen der dpa in einem „Zehn-Punkte-Plan für Deutschland“, der von den Parlamentariern heute in Berlin vorgestellt werden soll.