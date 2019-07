dpa Ismajil Die Ukraine hat einen russischen Tanker in einem Hafen an der Donau festgehalten. Die „Nika Spirit“ solle im vergangenen Jahr an der Blockade von drei ukrainischen Militärbooten vor der durch Russland annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim beteiligt gewesen sein. Das teilten der ukrainische Geheimdienst SBU und die Militärstaatsanwaltschaft mit. Der Tanker befindet sich im Hafen in Ismajil - rund 80 Kilometer vom Schwarzen Meer entfernt. Aus Russland kam scharfe Kritik.