dpa New York Die negative Stimmung an den weltweiten Aktienmärkten wegen der Türkei-Krise hat auch die US-Börsen belastet. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial büßte an der Wall Street 0,50 Prozent auf 25 187 Punkte ein und schloss damit nun schon den vierten Handelstag in Folge mit Verlusten. Der Eurokurs pendelte im US-Handel um die Marke von 1,14 Dollar und kostete zum Handelsschluss an der Wall Street 1,1407 Dollar.