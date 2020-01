Trump: Thunberg sollte sich auf andere Länder konzentrieren

dpa Davos US-Präsident Donald Trump hat Klimaaktivistin Greta Thunberg aufgefordert, andere Länder anstelle der Vereinigten Staaten stärker in den Fokus zu nehmen. Die USA seien „sauber und schön“, sagte Trump in Davos. Aber es gebe einen anderen Kontinent, „wo so viel Rauch aufsteigt, dass man es kaum glauben kann“, sagte Trump - ohne dabei Asien, China oder Indien namentlich zu nennen. „Greta sollte anfangen, sich um diese Länder zu kümmern.“ Er betrachte den Klimawandel nicht mehr als „Schwindel“, aber manche Aspekte der Debatte seien seiner Meinung nach extrem übertrieben, sagte Trump.