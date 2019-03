Trump: Neuer Versuch zur Finanzierung seiner Grenzmauer

dpa Washington Nach seinem erfolglosen Kampf um Haushaltsmilliarden für den Bau einer Grenzmauer will US-Präsident Donald Trump wohl erneut Geld für sein Prestigeprojekt im Haushalt unterbringen. Für einen noch zu beschließenden Etat, der von September an gelten soll, will er 8,6 Milliarden Dollar für die Mauer an der Grenze zu Mexiko einstellen lassen, meldet die „New York Times“. Er wolle den Vorschlag morgen einbringen. Die US-Demokraten, die eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus haben, winkten umgehend ab.