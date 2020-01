Trump lobt wirtschaftliche Entwicklung in seiner Amtszeit

dpa Davos US-Präsident Donald Trump hat bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos die wirtschaftliche Entwicklung der USA in seiner Amtszeit in den höchsten Tönen gelobt. „Amerika gewinnt wieder wie niemals zuvor“, sagte er zum Auftakt seiner Rede. Im Vergleich zu der Vorgängerregierung mit geringem Wachstum und stagnierenden oder fallenden Löhnen sei die Entwicklung nun „spektakulär“. Trump zählt zu den Hauptrednern der Konferenz. Im Mittelpunkt des Treffens stehen der Kampf gegen den Klimawandel sowie geopolitische Krisen etwa im Nahen Osten und in Libyen.