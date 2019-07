Tokio begeht Countdown zu den Olympischen Spielen 2020

dpa Tokio Ein Jahr vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio hat der Chef des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, die japanischen Gastgeber in höchsten Tönen gelobt. „Ich kann aufrichtig sagen, dass ich noch nie eine Olympia-Stadt gesehen habe, die ein Jahr vor den Olympischen Spielen so vorbereitet ist wie Tokio“, sagte Bach bei einer Countdown-Feier in der japanischen Hauptstadt, bei der auch das Design für die Medaillen enthüllt wurde. Die Vorbereitungen verliefen „exzellent“ in einem Jahr werde Japan „Geschichte“ schreiben, so der IOC-Präsident.