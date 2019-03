Tedesco auf Schalke vor dem Aus

dpa Manchester Beim FC Schalke 04 scheinen die Tage von Trainer Domenico Tedesco gezählt. Anders als noch am vergangenen Wochenende verkündet, droht dem 33 Jahre alten Fußball-Lehrer bereits vor der Partie des Revierclubs am Samstag gegen RB Leipzig das Aus. „Wir können nach dem Spiel nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir werden die nächsten Stunden nutzen, um das intern zu besprechen und werden uns morgen erklären“, sagte der künftige Sportvorstand Jochen Schneider am Tag nach dem deutlichen 0:7 im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City.