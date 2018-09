Syrien-Gipfel endet ohne konkrete Lösung zu Idlib-Offensive

dpa Teheran Russland, die Türkei und der Iran haben sich bei einem Gipfel in Teheran nicht auf ein gemeinsames Vorgehen zur bevorstehenden Offensive der syrischen Regierung auf die Rebellen in Idlib geeinigt. Die Türkei konnte Russland und den Iran als Verbündete der syrischen Regierung nicht von einer Waffenruhe in der Provinz überzeugen. Damit scheint nun zumindest für eine begrenzte Offensive Syriens gegen Idlib der Weg frei zu sein. Die könnte neben den Rebellen auch rund drei Millionen Zivilisten treffen. Viele Staaten warnten eindringlich vor einer humanitären Katastrophe.