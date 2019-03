Suche nach Rebecca in Wald bei Kummersdorf abgeschlossen

dpa Berlin Die Berliner Polizei hat ihre Suche nach der verschwundenen 15-jährigen Rebecca in einem Waldstück bei Kummersdorf in Brandenburg für beendet erklärt. „Die Suchmaßnahmen an dem Ort sind gestern abgeschlossen worden, leider ohne Erfolg“, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Für heute sei derzeit nicht vorgesehen, woanders zu suchen. Drei Tage lang hatten jeweils Hundertschaften der Polizei den weitläufigen Kiefernwald rund 50 Kilometer südöstlich von Berlin systematisch durchkämmt, ohne etwas zu finden.