Steinmeier dankt Feuerwehr und Helfern für Waldbrand-Einsatz

dpa Tantow Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Feuerwehr und Helfern für ihren Einsatz bei der Bekämpfung des schweren Waldbrands in Brandenburg gedankt. Alle hätten „bis zur Erschöpfung“ gearbeitet, sagte Steinmeier in Tantow im Landkreis Uckermark. „Unsere Gedanken sind bei denen, die ihre Häuser verlassen mussten“. Hunderte Einsatzkräfte haben den Waldbrand nahe Berlin stark eingedämmt. „Weite Teile sind unter Kontrolle“, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter der dpa. Mehr als 500 Menschen hatten mussten aus ihren Häusern. Es brannte eine Fläche so groß wie 400 Fußballfelder.