SPD-Mitgliederentscheid über Parteivorsitz beendet

dpa Berlin Der Mitgliederentscheid im Rennen um den SPD-Vorsitz ist beendet. Bis Mitternacht konnten die Parteimitglieder ihre Stimmen noch per Brief oder online abgeben. Als nächstes wird gezählt. Dafür kommen am Samstagmorgen 250 Freiwillige aus ganz Deutschland im Willy-Brandt-Haus zusammen. Heute Abend soll ein Gewinner verkündet werden. Die Sieger des Mitgliederentscheids sind allerdings noch nicht automatisch Parteivorsitzende. Sie müssen auf einem Parteitag Anfang Dezember noch bestätigt werden.