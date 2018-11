Söder dankt Seehofer für Leistung als CSU-Chef

dpa München Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die Verdienste von CSU-Chef Horst Seehofer nach dessen Rücktrittserklärung gewürdigt. Seehofer „hat die Partei in schwierigen Zeiten als Vorsitzender übernommen und sie über zehn Jahre mit großem Einsatz geführt“, teilte Söder via Twitter mit. „Danke für diese Leistung für unsere CSU und für Bayern.“ Seehofer hatte seinen Rücktritt zum 19. Januar 2019 erklärt. Dann soll ein Sonderparteitag einen neuen Parteichef wählen - in der CSU rechnen die meisten mit der Wahl von Söder zum Nachfolger.