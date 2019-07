Schwedens Fußball-Frauen beenden WM auf Platz drei

dpa Nizza Die schwedischen Fußball-Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Frankreich das Spiel um Platz drei gewonnen. Das Team von Trainer Peter Gerhardsson, das im Viertelfinale Deutschland aus dem Turnier geworfen hatte, sicherte sich in Nizza mit einem 2:1-Sieg gegen England die Bronzemedaille. Die Schwedinnen gingen durch Kosovare Asllani in Führung, Sofia Jakobsson erzielte das 2:0. Fran Kirby gelang für die Three Lionesses nur noch der Anschlusstreffer. Das WM-Finale bestreiten morgen in Lyon Titelverteidiger USA und Europameister Niederlande.