Schauspieler Jan Fedder auf Ohlsdorfer Friedhof beigesetzt

dpa Hamburg Der Schauspieler Jan Fedder ist auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg beigesetzt worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Agentur für die Trauerfeier der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Details wollte sie zunächst nicht nennen. Familie, Freunde und Fans hatten am Dienstag mit einer großen Trauerfeier im Hamburger Michel Abschied von dem beliebten Schauspieler genommen. Fedder war am 30. Dezember im Alter von 64 Jahren in Hamburg gestorben.