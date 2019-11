Royals und Politiker erinnern an Gefallene der Weltkriege

dpa London Glockenschlag von Big Ben, Kanonenschüsse, und viele Klatschmohnblüten: Mit einer bewegenden Zeremonie haben die britischen Royals, hochrangige Politiker und Tausende weitere Teilnehmer in London der Gefallenen der beiden Weltkriege und anderer Konflikte gedacht. Thronfolger Prinz Charles legte als erster einen Kranz aus roten Klatschmohnblüten an dem als „Cenotaph“ bekannten Denkmal im Regierungsviertel in London nieder. Die „Poppies“ sind auf der Insel das zentrale Symbol für die Opfer des Krieges.