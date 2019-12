Regierungsbildung in Israel gescheitert - Neuwahl am 2. März

dpa Jerusalem Die Bemühungen um eine Regierungsbildung in Israel sind nach der Wahl im September gescheitert. Das Parlament stimmte für seine Auflösung, die Neuwahl wird am 2. März 2020 stattfinden, teilte das Parlament in Jerusalem mit. Dies wird dann nach April und September 2019 die dritte Wahl innerhalb eines Jahres sein. Um Mitternacht verstrich eine letzte Frist zur Regierungsbildung. Danach stimmte das Parlament auch in zweiter und dritter Lesung dem Gesetzentwurf zur Auflösung zu. Nun haben die Politiker 82 Tage Zeit für den nächsten Wahlkampf.