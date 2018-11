dpa New York Der Raumfrachter „Cygnus“ soll heute an der Internationalen Raumstation ISS andocken und weiteres Material für Experimente liefern. Läuft alles nach Plan, dann holen der deutsche ISS-Kommandant Alexander Gerst und die US-Astronautin Serena Auñón-Chancellor die unbemannte Kapsel mithilfe eines Roboterarms ein. An Bord von „Cygnus“ befinden sich rund 3500 Kilogramm Nachschub, darunter Material für neue und laufende Experimente.