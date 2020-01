Platz für Kobe Bryant in Ruhmeshalle des Basketballs geplant

dpa Los Angeles Nach seinem Tod soll Sport-Ikone Kobe Bryant dieses Jahr in die Ruhmeshalle des Basketballs aufgenommen werden. „Kobe wird auf die Weise geehrt, wie es sein sollte“, wird der Präsident der Hall of Fame, Jerry Colangelo, von einem Reporter des Portals „The Athletic“ zitiert. Bryant und seine 13 Jahre alte Tochter Gianna waren am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz in Kalifornien zusammen mit sieben weiteren Insassen ums Leben gekommen.