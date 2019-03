Oppositionsführer Guaidó bläst zum Sturm auf Caracas

dpa Caracas Der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó will im seit Wochen andauernden Machtkampf mit dem venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro eine Entscheidung erzwingen. Er kündigte einen großen Marsch von Regierungsgegnern aus dem ganzen Land auf die Hauptstadt Caracas an. „Es kommen harte Tage auf uns zu. Das Regime wird versuchen, uns zu spalten“, sagte er bei einer Kundgebung. In diesem Kampf sei es fundamental, dass man weiter auf die Straße gehe. Der Machtkampf lähmt das Land, zuletzt wurde der Krisenstaat zudem von einem massiven Stromausfall lahmgelegt.