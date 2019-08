Opposition kündigt neue Demonstration in Moskau an

dpa Moskau Nach den größten Protesten seit mehr als sieben Jahren in Moskau hat die Opposition für Samstag zu neuen Kundgebungen für freie Wahlen aufgerufen. Nach ihren Angaben lehnten die Behörden aber einen entsprechenden Antrag ab. Der inhaftierte Kremlkritiker Ilja Jaschin forderte die Wahlkommission auf, die für den 8. September angesetzte Moskauer Stadtratswahl zu verschieben. Am vergangenen Samstag hatten Zehntausende Menschen an einer Demonstration in Moskau für demokratische Wahlen und gegen Polizeigewalt teilgenommen. Einmal mehr kam es zu massenhaften Festnahmen.