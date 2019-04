Oma und Enkel tot: Mutmaßlicher Unfallfahrer vor Gericht

dpa Rastatt Weil er eine Frau und ihren kleinen Enkel totgefahren haben soll, steht von heute an ein 48 Jahre alter Mann vor dem Amtsgericht Rastatt. Ihm wird vorgeworfen, im Juli vergangenen Jahres in Gaggenau in Baden-Württemberg die 54-Jährige und das sieben Monate alte Kind mit seinem Auto erfasst und getötet zu haben. Danach flüchtete er laut Anklage, ohne sich um die beiden Schwerstverletzten zu kümmern. Beide starben wenig später. Der Beschuldigte soll betrunken und bekifft gewesen sein, als er von der Fahrbahn abkam und auf den Gehweg geriet.