New York verstärkt Polizeipräsenz nach Angriffen auf Juden

dpa New York Nach mehreren Angriffen auf Juden in New York hat die US-Metropole ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Betroffen sind die Stadtteile Borough Park, Crown Heights und Williamsburg, twitterte Bürgermeister Bill de Blasio. Hass habe keinen Platz in der Stadt. Während des Feiertages Chanukkah hatte es mindestens fünf offensichtlich antisemitisch motivierte Angriffe gegeben. In New York lebt mit mehreren Hunderttausend Menschen eine der größten jüdischen Gemeinschaften der Welt.