Nasa bereitet verfrühte Landung von „Starliner“ vor

dpa Cape Canaveral Nach der missglückten Generalprobe für das neue unbemannte Boeing-Raumschiff „Starliner“ bereitet die Nasa eine verfrühte Landung am Wochenende vor. Die Kapsel solle im US-Staat New Mexico landen, teilte die Weltraumbehörde mit. Nach dem Start einer Atlas-V-Rakete mit der Raumkapsel an Bord vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral war es gestern zu einem Problem bei der automatischen Zündung der Antriebe gekommen. Das Raumschiff habe so viel Treibstoff verbraucht, dass es nicht mehr zur Internationalen Raumstation gelangen konnte.