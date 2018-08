Nachbarin getötet und Konto geplündert - Haftbefehl

dpa Berlin Nach dem Fund einer toten Berlinerin in Thüringen ist gegen einen Nachbarn der Frau Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Der 41-Jährige sitzt laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Der Mann soll die 49-Jährige bei einem Streit in ihrer Wohnung erwürgt und die Leiche mit dem Auto nach Thüringen gebracht haben. Die Tote war Anfang Juli stark verwest in der Nähe der A9 gefunden worden. Letztlich kamen die Ermittler dem 41-Jährigen über den Zahnstatus des Opfers auf die Spur. Der Verdächtige hat laut den Ermittlern außerdem das Konto der Nachbarin geplündert.