Nach langer Haft: Deutscher aus USA zurückerwartet

dpa Frankfurt/Main Der in den USA wegen Doppelmordes verurteilte Deutsche Jens Söring soll heute in Frankfurt ankommen - nach mehr als 30 Jahren in Haft. Er wird gegen 12 Uhr am Flughafen landen, wie der Freundeskreis des 53-Jährigen mitteilte. Das zuständige Gremium im US-Bundesstaat Virginia hatte im November entschieden, Söring auf Bewährung freizulassen und abzuschieben. Wegen Mordes an den Eltern seiner damaligen Freundin im Jahr 1985 war der Diplomatensohn zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt worden. Söring hatte die Morde zunächst gestanden, später aber das Geständnis widerrufen.