Nach Ende der Osterferien Reiseverkehr noch entspannt

dpa Berlin Zum Ende der Osterferien in neun Bundesländern rollt der Zugverkehr bislang nach Angaben der Bahn störungsfrei und nach Plan. Es gebe keine Beeinträchtigungen durch Überlastungen von Zügen. Auch Autobahnen und Straßen waren laut ADAC bis Mittag ohne Staus. An den Berliner Flughäfen herrschte reger Betrieb. Aufgrund des Rückreiseverkehrs ist in Schönefeld und Tegel deutlich mehr los. Größere Verspätungen gibt es aber bisher keine. Der größte deutsche Flughafen in Frankfurt erwartet heute rund 212 000 Passagiere, für morgen 213 000. An einem normalen Betriebstag sind es 190 000.