Motorrad-Demo der Rockerbande Hells Angels in Berlin

dpa Berlin Mit einem großen Motorrad-Korso will die Rockerbande Hells Angels heut in Berlin demonstrieren. Die Aktion richtet sich gegen das Verbot ihrer Abzeichen. Bei den Motorrad-Demonstrationen in den vergangenen beiden Jahren nahmen jeweils 400 und 500 Rocker teil. Der Motorrad-Korso trägt das Motto: „Freedom is our Religion“. Er beginnt am Nachmittag in Biesdorf im Osten Berlins und führt bis zum Großen Stern im Tiergarten und wieder zurück. Am frühen Abend ist eine Zwischenkundgebung am Brandenburger Tor geplant.