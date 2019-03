Mindestens 15 Tote bei Angriff auf Strip-Club in Mexiko

dpa Salamanca Bei einem Angriff auf eine Table-Dance-Bar in Mexiko sind mindestens 15 Menschen getötet worden. Weitere fünf Menschen wurden verletzt, als Angreifer in dem Club im Zentrum des Landes das Feuer eröffneten. Ersten Ermittlungen zufolge stürmte eine Gruppe vermummter und bewaffneter Angreifer die Bar in der Nacht. Nach der Attacke fuhren sie in einem Geländewagen davon. Der Hintergrund des Angriffs ist noch unklar. In Mexiko kämpfen mehrere Drogenkartelle und Verbrechersyndikate gegeneinander.