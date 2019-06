Merkel gratuliert DFB-Frauen zum Viertelfinal-Einzug

dpa Grenoble Mit einer SMS an Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat Bundeskanzlerin Angela Merkel dem deutschen Fußball-Nationalteam der Frauen zum Einzug ins Viertelfinale gratuliert. „Sie hat geschrieben, dass sie sich mit dem Team gefreut hat“, sagte Voss-Tecklenburg auf der Pressekonferenz nach dem 3:0 über Nigeria in Grenoble und fügte an: „Die Mannschaft hat die Bundeskanzlerin dafür gefeiert.“ Bereits vor dem Spiel habe Merkel dem Team viel Glück gewünscht und der Mannschaft die Daumen gedrückt.