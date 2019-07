Melania Trump bekommt Skulptur in slowenischer Heimat

dpa Sevnica Die US-Präsidentengattin Melania Trump stammt aus Slowenien. In ihrem Geburtsland hat sie jetzt eine lebensgroße Skulptur erhalten. Das aus Holz geschnitzte, recht grobschlächtig wirkende Ebenbild der First Lady wurde am Freitag in einem Waldstück nahe ihrem Heimatort Sevnica im Südosten des Landes enthüllt, wie slowenische Medien berichteten. Das Werk ist eine Schöpfung des amerikanischen Street-Art-Künstlers Brad Downey. Es ist Teil eines Kunstprojekts mit dem Namen „Ta Eho“ (Dieses Echo). Dabei geht es um das Verhältnis der örtlichen Bevölkerung zu Melania Trump.