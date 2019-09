Medien: Hertha BSC will Marius Wolf vom BVB ausleihen

dpa Berlin Marius Wolf vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund steht nach Medien-Informationen unmittelbar vor einer Ausleihe an Liga-Konkurrent Hertha BSC. Der 24-jährige Flügelspieler soll heute den Medizincheck bei den Berlinern absolvieren und für ein Jahr an die Spree wechseln, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Auch der „Kicker“ berichtete über das bevorstehende Leihgeschäft. Wolf war im Sommer 2018 für fünf Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zum BVB gewechselt, kam in seiner ersten Saison bei den Dortmundern aber nur zu zehn Startelfeinsätzen in der Liga.