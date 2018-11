Mann bedroht Frau in Tankstelle mit Pistole - Festnahme

dpa Bochum Ein Mann hat eine Tankstellenmitarbeiterin in Bochum stundenlang mit einer Pistole in seiner Gewalt gehalten. Die 54-Jährige konnte am Vormittag flüchten, der bewaffnete 46-Jährige wurde danach festgenommen. Er hatte sich zur Aufgabe überreden lassen. Opfer und Täter blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Hintergründe der Tat seien im privaten Bereich des Mannes zu suchen, aber noch unklar. Nähere Angaben wollte die Polizei zunächst nicht machen.