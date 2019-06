Manche Eltern geben Babys exotische Namen

dpa Wiesbaden Bei der Vornamen-Wahl für ihr Baby haben Eltern sich in den vergangenen Jahren auch von der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ anregen lassen. Die Gesellschaft für deutsche Sprache listet in einer Aufstellung „besonderer Namen“ knapp zwei Dutzend Charaktere der Serie auf, darunter Daenerys, Tyrion und Arya. Allein Tyrion sei in den vergangenen drei Jahren 15 Mal vergeben worden, sagte GfdS-Expertin Frauke Rüdebusch. Auch die griechische und römische Mythologie wurde bemüht. Wie aus den Urkunden der Standesämtern hervorgeht nannten Eltern ihre Kinder etwa Adonis oder Poseidon.