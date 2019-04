Mädchen von Schäferhund attackiert und schwer verletzt

dpa Helbra Ein 10 Jahre altes Mädchen ist in Helbra (Kreis Mansfeld-Südharz) von einem entlaufenen Schäferhund angegriffen und schwer verletzt worden. Das Mädchen war allein im Ort unterwegs. Erst als ein Mann hinzukam und nach dem Schäferhund trat, ließ das Tier von der Zehnjährigen ab. Die Polizei prüft nun, ob gegen den 84 Jahre alten Besitzer des Schäferhundes wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt wird. Das Tier war vor der Beißattacke von einem Grundstück ganz in der Nähe ausgebüxt. Auch in Krefeld griff ein entlaufener Schäferhund am Wochenende Kinder an.