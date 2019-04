Lufthansa-Maschine muss auf Weg nach São Paulo umdrehen

dpa Frankfurt Eine Lufthansa-Maschine musste wegen technischer Probleme auf dem Weg von Frankfurt nach São Paulo umkehren. Die Crew von Flug LH506 habe sich aufgrund von technischen Unregelmäßigkeiten zur Rückkehr entschieden und vorsorglich eine sogenannte Luftnotlage erklärt, heißt es von der Airline. Damit durfte das Flugzeug um 0.15 Uhr bevorzugt in Frankfurt landen. Es werde nun technisch untersucht. Die 284 Passagiere wurden in in Hotels untergebracht. Am Vormittag soll die Reise nach Brasilien erneut gestartet werden.