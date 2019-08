„Löwenzahn“-Schauspieler Helmut Krauss gestorben

dpa Mainz Der Schauspieler und Kabarettist Helmut Krauss ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Dies teilte das ZDF mit. Krauss wurde bekannt mit seiner Rolle in der Kindersendung „Löwenzahn“ - dort spielte er den immer etwas grummeligen Nachbarn Hermann Paschulke - von 1981 bis 2005 an der Seite von Peter Lustig, der 2016 starb. Krauss starb nach Angaben des ZDF bereits am Montag. Daneben war Krauss auch als Synchronsprecher bei zahlreichen amerikanischen Filmen und Serien zu hören. Er lieh prominenten Schauspielern wie Marlon Brando, John Goodman und James Earl Jones seine Stimme.