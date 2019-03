Löw bleibt dabei: Boateng, Müller und Hummels endgültig raus

dpa Frankfurt/Main Für Mats Hummels, Jérôme Boateng und Thomas Müller wird es keine Comeback-Chance von Joachim Löw geben. Das unterstrich der Bundestrainer auf einer Pressekonferenz in Frankfurt. Alles andere wäre ein „Eiertanz gewesen“, unterstrich Löw vor den ersten Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft 2019. Er wolle nun den jungen, neuen Spielern die Möglichkeit geben, „sich zu entwickeln“. Zum Länderspielauftakt 2019 trifft die deutsche Nationalmannschaft am kommenden Mittwoch in einem Testspiel in Wolfsburg auf Serbien.