Lime-Chef fordert neue Infrastruktur für E-Tretroller

dpa Berlin Angesichts der steigenden Zahl an E-Tretrollern braucht es nach Einschätzung des Deutschland-Chefs der Ridesharing-Plattform Lime eine neue Infrastruktur. „Wenn ich mir die Infrastruktur in den deutschen Städten angucke, ist sie auch für die begrenzte Anzahl an Scootern, die wir jetzt schon haben, eher überschaubar“, sagte Jashar Seyfi. Es werde wohl noch eine Weile dauern, bis entsprechende Änderungen passieren, „idealerweise über die Umwidmung von Autoparkplätzen zu Sharing-Parkplätzen“, schlug Seyfi vor. Auch breitere Radwege seien möglich.