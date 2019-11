Lawine am Mont Blanc - vermutlich zwei Skifahrer verschüttet

dpa Rom Am Mont Blanc ist eine Lawine abgegangen und hat möglicherweise mehrere Skifahrer verschüttet. Zwei Menschen seien von dem Unglück betroffen, bestätigte ein Sprecher der italienischen Bergwacht der Deutschen Presse-Agentur. Das Schneebrett soll sich auf rund 3000 Meter an der Hellbronner Spitze gelöst haben, in der Nähe der Seilbahnstation, die von Courmayeur in Italien auf den höchsten Berg der EU führt. Die Gegend im Grenzgebiet zwischen Italien und Frankreich ist für Skifahren abseits der Piste bekannt.