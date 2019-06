dpa New York Am New Yorker Times Square ist die längste regenbogenfarbene Federboa der Welt ausgerollt worden. Zahlreiche Drag Queens präsentierten die bunte Boa auf der 42nd Street in Manhattan. Eine Mitarbeiterin des Guinness-Buchs der Rekorde maß die Boa vor Ort und kam auf 1919,5 Meter - das sei Rekord. Die Aktion fand anlässlich von „World Pride“ statt, einem jährlichen Festival, das auf die Rechte und Themen unter anderem von Homo-, Bi- und Transsexuellen aufmerksam machen soll.