Lady Gaga dementiert Schwangerschaft

dpa New York Lady Gaga hat kursierende Spekulationen zurückgewiesen, sie sei schwanger, dafür aber ihren Fans mitgeteilt, dass sie an einem neuen Album arbeitet. „Gerüchte, ich sei schwanger? Ja, ich bin schwanger mit #LG6“, schrieb sie auf Twitter. LG6 ist der Arbeitstitel ihres neuen Werks, das ihr sechstes Studioalbum wäre. 2016 hatte sie „Joanne“ veröffentlicht, in dem unter anderem der Hit „Million Reasons“ enthalten war. Die Fans der Sängerin reagierten in den sozialen Netzwerken überschwänglich.