Kroos: Entscheidung über Länderspiel-Karriere nach EM 2020

dpa Berlin Toni Kroos will nach der Fußball-Europameisterschaft 2020 über seine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft nachdenken. „Nach dem Turnier ist ein guter Zeitpunkt, mir das zu überlegen“, sagte der Mittelfeldspieler des spanischen Rekordmeisters Real Madrid dem Fachmagazin „Kicker“. Falls er zurücktreten sollte, dann möglichst mit dem EM-Titel. Es wäre schön, „den EM-Titel noch in der Sammlung zu haben“, meinte der Weltmeister von 2014, „aber es wird definitiv nicht einfach.“ Wenn es nicht klappe mit dem Titel, „werde ich mich nicht umbringen“.