Kreise: Union und SPD planen weiter Koalitionsausschuss

dpa Berlin Die Spitzen von Union und SPD arbeiten weiterhin an einem Termin für eine Sitzung des Koalitionsausschusses in der kommenden Woche. Das erfuhr die dpa aus Koalitionskreisen. Vor allem die Union besteht nach diesen Informationen darauf, dass sich der Ausschuss noch vor Weihnachten trifft. Aber auch auf SPD-Seite bestehe großes Interesse an einem solchen Treffen. Es sei sinnvoll, um sich über die in den nächsten Monaten anstehenden Themen und Projekte auszutauschen. Zuvor hieß es, es werde in diesem Jahr kein Treffen des Koalitionsausschusses mehr geben.