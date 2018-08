Kramp-Karrenbauer: Allgemeines Dienstjahr für Flüchtlinge

dpa Berlin In der Debatte um eine allgemeine Dienstpflicht hat CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer vorgeschlagen, einen solchen Dienst auch Flüchtlingen und Asylbewerbern zu ermöglichen. Wenn Flüchtlinge ein solches Jahr absolvierten, freiwillig oder verpflichtend, diene das ihrer Integration in Staat und Gesellschaft, sagte sie mehreren Zeitungen. Und in der Bevölkerung würde es die Akzeptanz erhöhen, dass Flüchtlinge bei uns leben. Die CDU hatte die Debatte über eine allgemeine Dienstpflicht für junge Männer und Frauen bei der Bundeswehr sowie im sozialen Bereich angestoßen.