Kostenloser Nahverkehr in Hannover: Verzicht aufs Auto?

dpa Hannover Sämtliche Stadtbahnen und Busse in der Region Hannover können heute kostenlos genutzt werden. Die Bürger sollen damit am traditionell staureichen ersten Adventssamstag dazu motiviert werden, auf die Nutzung ihres Autos zu verzichten. Mit dem Großversuch sollen in Hannover auch Erkenntnisse für die Verkehrswende gesammelt werden. Die Region erwartet, dass die Aktion rund 600 000 Euro kostet - allein die Einnahmeausfälle werden mit rund 365 000 Euro beziffert. Die Aktion beginnt um Mitternacht und endet um 5.00 Uhr am Sonntagmorgen.