Kohlekommission auf der Zielgeraden - Gremium tagt

dpa Berlin Die von der Regierung eingesetzte Kohlekommission kommt heute zu ihrer vielleicht entscheidenden Sitzung zusammen. Das 28-köpfige Gremium könnte sich auf ein Konzept für das Ende der Stromgewinnung aus Braun- und Steinkohle in Deutschland einigen. Es wird mit langen Verhandlungen gerechnet. Denkbar ist aber auch eine Vertagung auf kommende Woche. Umstritten ist vor allem, wann und in welchem Umfang klimaschädliche Kohlekraftwerke abgeschaltet werden sollen - genau so wie ein endgültiges Ausstiegsdatum.