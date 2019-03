Köln baut Spitzenplatz aus - Sieg-Debüt für Darmstadt-Coach

dpa Düsseldorf Dem 1. FC Köln ist auf dem direkten Weg zurück in die Fußball-Bundesliga ein weiterer großer Schritt gelungen. Durch einen ungefährdeten 5:-Erfolg gegen Arminia Bielefeld bauten die Rheinländer ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Punkte aus. Darmstadt feierte mit 3:2 gegen Holstein Kiel den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Dimitrios Grammozis. Der Tabellen-16. MSV Duisburg holte mit dem 1:1 bei Jahn Regensburg einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf, während Aufsteiger SC Paderborn mit 1:2 bei Erzgebirge Aue die zweite Niederlage in Serie kassierte.