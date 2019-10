Koch: Werde für „Wetten, dass..?“-Unfall noch beschimpft

dpa Mannheim Neun Jahre nach seinem Unfall bei „Wetten, dass..?“ wird Samuel Koch noch heute beschimpft. Es stimme, dass er damals an seinem Unfall in der ZDF-Livesendung selbst Schuld gewesen sei, sagte Koch dem „Mannheimer Morgen“. „Ich habe die Aktion zweimal abgesagt und beim dritten Mal sage ich zu und es passiert die Katastrophe. Für das, was damals passiert ist, werde ich noch heute teilweise radikal beschimpft.“ Ihn störe das dann oft mehr, als es sollte, erzählte Koch. „Aber man kann nicht mit jedem gut Freund sein.“