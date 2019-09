Klimapaket: Söder rechnet mit internationaler Beachtung

dpa Berlin Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat das Klimapaket der Bundesregierung verteidigt. Mit Blick auf die Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel um UN-Klimagipfel sagte der bayerische Ministerpräsident im ARD-„Bericht aus Berlin“, er glaube, die Kanzlerin werde in New York international große Beachtung für die Pläne Deutschlands finden. Viele Wissenschaftler, aber auch die Grünen halten das geschnürte Paket für unzureichend. Die Grünen kündigten bereits an, Änderungen erreichen zu wollen.